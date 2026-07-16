В Ростовской области подвели итоги пятилетней программы газификации

В Ростовской области подвели итоги пятилетней программы развития газоснабжения и газификации. 15 июля на заседании правительства под председательством губернатора Юрия Слюсаря были озвучены ключевые результаты программы развития газоснабжения региона.
Итоги масштабные: построено около 1,5 тыс. км газопроводов. Регион остаётся в числе лидеров по темпам газификации школ, детских садов и больниц.
«За последние пять лет 115 населённых пунктов области догазифицировано. Особый рывок произошёл в 2025 году. Именно тогда было выполнено около трети всех работ прошедшей пятилетки», — подчеркнул губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как подчеркнул глава регионального минпрома Андрей Савельев, отдельное внимание уделяется социальным объектам. На газ также переведены десятки мемориалов с Вечным огнём.
На Дону активно реализуется программа догазификации — подведения газа к участкам людей. Работа охватывает более 1,1 тысячи населённых пунктов и свыше 100 садоводческих товариществ. Расширен список льготников для догазификации и увеличен размер специальной надбавки. Жители могут получить компенсацию до 100 тыс. рублей за работы внутри участка.
В ходе заседания также была утверждена новая программа, цель которой — провести газ ещё в 220 населённых пунктов. Уже в 2026 году техническую возможность подключения получат около трёх тыс. домовладений.