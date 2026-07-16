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Калининградца отправили на принудительные работы за экстремистские комментарии

Мужчина оставлял комментарии с призывами к экстремистской деятельности в соцсети «ВКонтакте».

Региональным УФСБ пресечена противоправная деятельность калининградца, причастного к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как установили в УФСБ, мужчина разместил в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Решением Центрального районного суда калининградец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.