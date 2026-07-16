Калининградца отправили на принудительные работы за экстремистские комментарии

Как установили в УФСБ, мужчина разместил в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» комментарии, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Решением Центрального районного суда калининградец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.