Жители Кубани пересели на электрички из-за дефицита бензина

За последние две недели пассажиропоток пригородных поездов вырос на 10,7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
В АО «Кубань Экспресс Пригород» отметили, что летом спрос на пригородные перевозки обычно растет из-за отпускного и дачного сезона. Однако в компании не исключили, что дополнительным фактором увеличения пассажиропотока стала временная нехватка топлива в регионе.
Перевозчик заверил, что инфраструктура и подвижной состав готовы к возросшей нагрузке, а для комфортной перевозки пассажиров уже приняты необходимые меры.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что наибольший дефицит бензина зафиксирован на юге России.