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Жители Кубани пересели на электрички из-за дефицита бензина

Жители Краснодарского края стали заметно чаще пользоваться электричками на фоне проблем с доступностью бензина.

Источник: Новая Кубань

За последние две недели пассажиропоток пригородных поездов вырос на 10,7% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

В АО «Кубань Экспресс Пригород» отметили, что летом спрос на пригородные перевозки обычно растет из-за отпускного и дачного сезона. Однако в компании не исключили, что дополнительным фактором увеличения пассажиропотока стала временная нехватка топлива в регионе.

Перевозчик заверил, что инфраструктура и подвижной состав готовы к возросшей нагрузке, а для комфортной перевозки пассажиров уже приняты необходимые меры.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что наибольший дефицит бензина зафиксирован на юге России.