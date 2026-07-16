Жители Кубани пересели на электрички из-за дефицита бензина

В АО «Кубань Экспресс Пригород» отметили, что летом спрос на пригородные перевозки обычно растет из-за отпускного и дачного сезона. Однако в компании не исключили, что дополнительным фактором увеличения пассажиропотока стала временная нехватка топлива в регионе.