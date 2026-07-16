В селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали школу

— В июне этого года мы вдруг узнали, что нашу школу снова хотят присоединить. Стали выяснять в районной администрации, где нам объяснили это решение тем, что, якобы, директор Осичковской школы увольняется, а других претендентов на эту должность нет. И заявили, что, мол, если мы не найдем кандидата на этот пост, то школу точно реорганизуют. Но мы нашли кандидата. Он съездил в районную администрацию, однако решения по его кандидатуре ни ему, ни нам так никто и не озвучил, — рассказали ИА «Высота 102» местные жители.