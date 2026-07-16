Нижегородские автовладельцы смогут заправляться на АЗС без QR-кодов

На нижегородских АЗС пока не будут отпускать топливо по QR-кодам. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
Напомним, что их внедрение анонсировал губернатор Глеб Никитин. Систему предполагалось отработать на одной из территорий региона и масштабировать, если она покажет эффективность.
«Решения о запуске, а также дата и территории для введения QR-кодов будут озвучены в зависимости от развития ситуации», — уточнили в ведомстве.
Ранее мы писали, что карта топлива и очередей на АЗС заработала в Нижегородской области. Ее можно открыть через сайт правительства, портал «Карта жителя» и чат-бот в мессенджере МАКС.