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Нижегородские автовладельцы смогут заправляться на АЗС без QR-кодов

Власти пока не делали подобных объявлений.

Источник: Живем в Нижнем

На нижегородских АЗС пока не будут отпускать топливо по QR-кодам. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Напомним, что их внедрение анонсировал губернатор Глеб Никитин. Систему предполагалось отработать на одной из территорий региона и масштабировать, если она покажет эффективность.

«Решения о запуске, а также дата и территории для введения QR-кодов будут озвучены в зависимости от развития ситуации», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что карта топлива и очередей на АЗС заработала в Нижегородской области. Ее можно открыть через сайт правительства, портал «Карта жителя» и чат-бот в мессенджере МАКС.