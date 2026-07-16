Увеличенные сбросы воды на Волжской ГЭС продлили на 10 дней до конца июля

График сброса воды на Волжской ГЭС на июль 2026 года скорректировали Росводресурсы на заседании 15 июля. До этого с 9 числа Волгоградский гидроузел увеличил расходы воды в полтора раза — до 8500 ± 500 кубометров в секунду. Повышенные сбросы продлили еще на 10 дней. Режим работы изменится с 1 августа. Дальше все зависит от указаний ФАВР, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.