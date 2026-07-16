Малые. Технологичные. Умные компании занимают выигрышные позиции в бизнесе

Малые технологические компании (МТК) считают самым перспективным направлением в сфере развития малого и среднего бизнеса. Именно здесь разрабатывают и практикуют новые, самые современные технологии. В Волгоградской области сектор МТК развивается стремительно — регион в этом плане признали всероссийским лидером.
Наш опыт — лучший.
Закон о создании реестра МТК, принятый в 2023 г., способствует развитию инновационного предпринимательства и созданию новых рабочих мест в высокотехнологичных секторах экономики. В Волгоградской области, согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, разработаны и действуют порядка ста мер для стимуляции развития предпринимательства.
Так, в 2025 г. Волгоградская область совершила рывок в развитии сектора малых технологических компаний: число МТК выросло с 30 до 50. Это отметили на федеральном уровне: в июле 2026 г. регион признали победителем национальной премии «Мой бизнес—2026» в номинации «Лучшая практика. Точка роста. Высокие технологии и производство» на Всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске. Область также вышла в финал в номинации премии «Лучший медиапроект».
Федеральных экспертов привлекла практика поддержки малых технологических компаний, которая активно распространяется в Волгоградской области. Этот опыт получил высокую оценку и признан достойным тиражирования в российских регионах.
По данным регионального комитета экономической политики и развития, волгоградский спецпроект показал, как растёт число МТК благодаря комплексной поддержки и полного сопровождения до получения особого статуса.
Почему бизнесу так важно получить государственный статус МТК? Так он подтверждает владение инновационной технологией, результатами интеллектуальной деятельности, которые находят применение в реальных проектах.
Компании с таким статусом открывают новые возможности для роста и расширения деятельности: они могут претендовать на преференции, акселерационные и финансовые меры господдержки, получают доступ к центрам коллективного пользования, площадкам обмена опытом.
В числе главных преимуществ МТК: льготные кредиты до 1 млрд руб., гранты с пониженным порогом софинансирования, короткие сроки патентования и аккредитации, снижение налога на прибыль и порога софинансирования. Волгоградский центр «Мой бизнес» предоставляет им услуги на льготной основе.
Почему так важен статус.
Основатель компании «ОТК» Роман Глазунов создал предприятие во время учёбы в ВолГУ, когда работал над диссертацией, посвящённой развитию завода «Метеор».
Для испытаний нужна была климатическая камера: её приобрели в Америке. Но качество импортного оборудования Романа не устроило. Это и послужило отправным моментом для начала создания собственного оборудования.
«В нашем случае большую роль сыграла господдержка. Это было критически необходимо. Разработка высоких технологий — нереальная задача для малого бизнеса без поддержки», — считает Роман Глазунов.
В получении господдержки выручил в том числе статус малой технологической компании — его предприятие приобрело в результате участия в программах Фонда содействия инновациям.
«Этот статус намного упрощает доступ к мерам господдержки. С ним предприятию нет необходимости каждый раз доказывать, что мы подходим, — объясняет Роман. — Статус МТК — это не просто запись в реестре. Он даёт возможность не доказывать каждый раз свою технологичность, а в первую очередь концентрироваться на развитии».
Компания «БИОНИКС», которая специализируется на производстве отбеливателей, стиральных порошков, пятновыводителей, таблеток для посудомоечных машин, работает в регионе с 2012 г. Она сотрудничает с крупнейшими федеральными сетями, выпуская для них собственные торговые марки.
Это производство стало в Волгоградской области 33-м по счёту предприятием со статусом малой технологической компании, что позволило привлечь средства господдержки на развитие и запуск новых видов продукции.
А компания «Техприспро», поставщик услуг в сфере энергоснабжения и техприсоединения, благодаря содействию Центра поддержки экспорта в сертификации и патентовании вышла на зарубежный рынок.
Она наладила сотрудничество с предпринимателями Монголии, планирует работу на рынках Таиланда, стран Африки и Ближнего Востока. В её активе — грант Фонда содействия инновациям в рамках программы «Старт. Цифровые технологии».
Волгоградская компания «Автосенс» разрабатывает сенсорные системы для автомобильного и железнодорожного транспорта. Она также применила грант Фонда содействия инновациям, получила услуги по сертификации от Центра инжиниринга, при содействии регионального Центра прототипирования разработала и наладила программу для фрезерного станка с ЦПУ при содействии регионального Центра прототипирования.
Волгоградский завод весоизмерительной техники благодаря статусу МТК и при помощи центра «Мой бизнес» смог обучить специалистов, воспользоваться услугами проведения специальной оценки условий труда и экспресс-анализом патентов, создать англоязычный сайт. Предприятию были предоставлены поддержка Гарантийного фонда и гранты Фонда содействия инновациям для успешного создание мобильных аппаратно-весовых автоматизированных комплексов с системами автономного жизнеобеспечения.
Количество МТК в регионе постоянно растёт. Эксперты уверены: именно за ними — будущее, так как, начав с малого, такие производства имеют все шансы в разы масштабировать бизнес.
Кто может стать МТК?
Этот статус могут получить организации, занятые в сельском хозяйстве; информации и связи; туризме, образовании, здравоохранении; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды; обрабатывающие организации; а также ведущие профессиональную, научную и техническую деятельность.
Предприятия Волгоградской области, заинтересованные в получении статуса МТК, сопровождаются в ходе каждого этапа рассмотрения заявки. Работа идёт при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Как поддерживают МТК?
В Волгоградском регионе Фонд микрофинансирования запустил специальную программу для МТК.
У таких компаний появилась возможность получить микрозаймы под 7% годовых в размере до 5 млн рублей на срок до трёх лет. Также им доступны поручительства областного Гарантийного фонда и грантовая поддержка Фонда содействия инновациям.
С начала 2025 г. МТК получают также налоговые льготы и нефинансовую помощь, в том числе в сертификации и патентовании, участии в бесплатных образовательных программах, им оказывают содействие в создании сайтов.
Контакты: Все консультации по вопросу вхождения в реестр МТК предприниматели могут получить в центре «Мой бизнес» (Волгоград, пр. им. Маршала Жукова, 3, телефон горячей линии: 8−800−302−3−203).