Мобильный молодёжный центр впервые приехал в Солнечный

В этом летнем сезоне молодёжная политика Красноярска вышла за пределы центра. Передвижной центр с 3 июня по 26 августа курсирует по разным районам и посёлкам, делая досуг доступным для всех.
Идея родилась после встречи с мэром Сергеем Верещагиным, который поручил создать равные возможности для молодёжи как в центре, так и в отдалённых территориях. 16 июля площадка впервые развернулась в парке «Солнечная поляна».
«Можно прийти всей семьёй и провести время интересно. Каждый найдёт занятие по душе», — поделилась впечатлениями депутат Госдумы Наталья Каптелинина.
С полудня гостей ждали мастер-классы, настольные игры и консультации специалистов. В 16:00 стартовал квиз о Красноярске, затем — спортивные игры. Вечером — йога, выступления творческих коллективов и кино под открытым небом.
«Мобильный молодёжный центр уже побывал в Берёзовке, Дрокино, Минино и Солонцах. Эта работа продолжится до конца летних каникул, чтобы охватить как можно больше детей и подростков», — рассказала руководитель главного управления молодёжной политики мэрии Красноярска Вероника Клоберданц.
Следующая остановка — посёлок Элита.