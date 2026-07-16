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Мобильный молодёжный центр впервые приехал в Солнечный

Следующая остановка — посёлок Элита.

В этом летнем сезоне молодёжная политика Красноярска вышла за пределы центра. Передвижной центр с 3 июня по 26 августа курсирует по разным районам и посёлкам, делая досуг доступным для всех.

Идея родилась после встречи с мэром Сергеем Верещагиным, который поручил создать равные возможности для молодёжи как в центре, так и в отдалённых территориях. 16 июля площадка впервые развернулась в парке «Солнечная поляна».

«Можно прийти всей семьёй и провести время интересно. Каждый найдёт занятие по душе», — поделилась впечатлениями депутат Госдумы Наталья Каптелинина.

С полудня гостей ждали мастер-классы, настольные игры и консультации специалистов. В 16:00 стартовал квиз о Красноярске, затем — спортивные игры. Вечером — йога, выступления творческих коллективов и кино под открытым небом.

«Мобильный молодёжный центр уже побывал в Берёзовке, Дрокино, Минино и Солонцах. Эта работа продолжится до конца летних каникул, чтобы охватить как можно больше детей и подростков», — рассказала руководитель главного управления молодёжной политики мэрии Красноярска Вероника Клоберданц.

Следующая остановка — посёлок Элита.

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