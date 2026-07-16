$46,9 млн штрафов списали казахстанцам в рамках административной амнистии

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. 1 июля Токаев подписал закон об амнистии, приуроченный к принятию новой Конституции Казахстана.
К 16 июля штрафы списали 590 тысячам граждан страны на общую сумму свыше 22 млрд тенге ($46,9 млн). Было прекращено исполнение более 1,3 миллиона административных взысканий, сообщили в МВД.
«Амнистия является разовой мерой гуманизма и не освобождает от ответственности за будущие правонарушения. При их повторном совершении виновные будут привлекаться к ответственности в полном соответствии с законодательством», — предупредило ведомство.
В рамках административной амнистии предусматривается освобождение граждан и индивидуальных предпринимателей. Также это лица, занимающиеся частной практикой — нотариусы, адвокаты и частные судебные исполнители. Их освободят от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенных до 24:00 часов 17 марта 2026 года включительно.