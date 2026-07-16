Мэр Красноярска: «Я не на стороне полного запрета электросамокатов»

Глава Красноярска Сергей Верещагин во время онлайн-встречи с жителями заявил, что не поддерживает полный запрет электросамокатов в городе.
По его словам, для многих горожан средства индивидуальной мобильности остаются удобным способом быстро добраться до работы или по делам. При этом порядок на улицах должен быть, так как речь идет о безопасности пешеходов.
Глава города напомнил, что в этом году в Красноярске ввели новые правила использования СИМ. В городе определили около 100 зон, где движение на электросамокатах запрещено. На отдельных участках также ограничили скорость. Кроме того, в Красноярске создают специальные парковки для самокатов. Всего планируется оборудовать 570 таких мест, из них 350 уже готовы.
Сергей Верещагин отметил, что новые правила сейчас проходят «обкатку». Нужно время, чтобы к ним привыкли и жители, и кикшеринговые компании. Также глава города поблагодарил депутатов Законодательного собрания края за закон о штрафах за нарушения правил использования СИМ. По его словам, это дает городу административные рычаги для наведения порядка.