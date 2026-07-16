Мэр Красноярска: «Я не на стороне полного запрета электросамокатов»

Глава города напомнил, что в этом году в Красноярске ввели новые правила использования СИМ. В городе определили около 100 зон, где движение на электросамокатах запрещено. На отдельных участках также ограничили скорость. Кроме того, в Красноярске создают специальные парковки для самокатов. Всего планируется оборудовать 570 таких мест, из них 350 уже готовы.