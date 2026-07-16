Умные компании занимают выигрышные позиции в бизнесе

«Этот статус намного упрощает доступ к мерам господдержки. С ним предприятию нет необходимости каждый раз доказывать, что мы подходим, — объясняет Роман. — Статус МТК — это не просто запись в реестре. Он даёт возможность не доказывать каждый раз свою технологичность, а в первую очередь концентрироваться на развитии».