Красноярцев предупредили о ливнях, ветре до 25 м/с и крупном граде

Жителей Красноярского края предупредили об ухудшении погодных условий.
По данным синоптиков, днём 17 июля, а также в течение суток 18 и 19 июля в центральных и южных муниципальных образованиях ожидаются опасные метеорологические явления. Прогнозируются ливни, грозы и град. В отдельных территориях возможен крупный град.
Помимо этого, ожидаются шквалистые усиления ветра с порывами до 15−20 м/с, а местами — до 25 м/с и более.
Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить пребывание на улице и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.