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Горький шоколад: перевозчик провалил попытку сэкономить на таможне

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Молдавский перевозчик пытался уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме, существенно занизив стоимость перевозимой через пункт пропуска «Бенякони» партии шоколада, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

«Очередную попытку намеренного уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме при ввозе на территорию ЕАЭС товара выявили гродненские таможенники», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГТК.

Там пояснили, что грузовой автомобиль DAF молдавского перевозчика с партией шоколада въезжал в Беларусь через пункт пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе.

Сотрудники таможни обратили внимание на несоответствие сведений, указанных в сопроводительных документах, с реальной стоимостью перевозимого груза.

Так, по информации ГТК, реальная стоимость ввозимого на территорию Беларуси шоколада составляет 460 тысяч рублей. В то же время перевозчик указал в представленных к оформлению документах сумму в разы меньшую.

Таким образом недобросовестный перевозчик пытался сэкономить на таможенных платежах более 45 тысяч рублей.

По данному факту Гродненская региональная таможня начала административный процесс.

Перевозчику придется доплатить недостающие таможенные платежи. Также ему грозит штраф в размере до 30% от реальной стоимости ввозимого товара.

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