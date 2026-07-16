В Красноярском крае хотят повысить штрафы за безбилетный проезд

В Красноярском крае предложили увеличить штрафы за проезд без билета в общественном транспорте. Поправки в краевой закон об административных правонарушениях подготовило правительство региона.
Сейчас штраф за безбилетный проезд для взрослых составляет 150−300 рублей, для детей в 100−150 рублей. По новым правилам штрафы могут вырасти в десятки раз. Для взрослых они составят от 2000 до 2500 рублей, для детей от 1000 до 2000 рублей.
Также предлагается ввести наказание за повторное нарушение. В этом случае взрослым придется заплатить от 4000 до 5000 рублей, а за ребенка от 2000 до 3000 рублей будут платить родители или законные представители. Пока это только инициатива. Чтобы новые штрафы начали действовать, поправки должны рассмотреть и принять депутаты Законодательного собрания Красноярского края.
Сейчас проезд в автобусах Красноярска стоит 48 рублей, в троллейбусах, трамваях и электробусах 46 рублей. Эти тарифы действуют с 1 сентября 2025 года и рассчитаны до конца 2026 года. С 2027 года стоимость проезда планируют ежегодно индексировать с учетом инфляции.