В Красноярском крае хотят повысить штрафы за безбилетный проезд

Также предлагается ввести наказание за повторное нарушение. В этом случае взрослым придется заплатить от 4000 до 5000 рублей, а за ребенка от 2000 до 3000 рублей будут платить родители или законные представители. Пока это только инициатива. Чтобы новые штрафы начали действовать, поправки должны рассмотреть и принять депутаты Законодательного собрания Красноярского края.