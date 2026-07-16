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«Выезд на встречную и опьянение»: названы самые частые причины ДТП в Алматы

На брифинге РСК официальный представитель ДП в Алматы Салтанат Азирбек назвала основные причины ДТП в Алматы, куда в том числе вошло алкогольное опьянение, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

С начала 2026 года в Алматы произошло 3,5 тыс. ДТП. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Основные причины ДТП: выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также нахождение водителей в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года в Алматы задержали и отстранили от управления автомобилем 1300 нетрезвых водителей. Всего административный арест получили 1700 человек, включая водителей в состоянии алкогольного опьянения и тех, кто пересек двойную сплошную линию разметки.