«Выезд на встречную и опьянение»: названы самые частые причины ДТП в Алматы

С начала 2026 года в Алматы произошло 3,5 тыс. ДТП. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
Основные причины ДТП: выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также нахождение водителей в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года в Алматы задержали и отстранили от управления автомобилем 1300 нетрезвых водителей. Всего административный арест получили 1700 человек, включая водителей в состоянии алкогольного опьянения и тех, кто пересек двойную сплошную линию разметки.