«Газпром газомоторное топливо» увеличит загрузку своей инфраструктуры в Прикамье

По словам заместителя гендиректора ООО «Газпром газомоторное топливо» Бориса Чеминавы, компания расширяет использование газозаправочной инфраструктуры в регионе для всех видов техники. «Газозаправочная сеть компании и наших партнеров в Пермском крае сегодня включает 16 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), — рассказал господин Чеминава. — Инфраструктура развивается на упреждение растущему спросу, поэтому имеется существенный запас мощности. Мы предлагаем ряд мер, принятие которых, по нашему мнению, позволит дозагрузить существующую в регионе газозаправочную сеть, перевести на газ большую часть техники и снабдить регион доступным, экологичным, экономичным и надежным топливом». «Газпром газомоторное топливо» обслуживает потребителей не только посредством АГНКС, но и при помощи передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ). Их можно разместить на территории предприятия или использовать при автономной газификации, что позволит получать метан там, где нет трубопроводного газа.