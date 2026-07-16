В Дудинке женщина потеряла 1,4 млн рублей после звонка об установке домофона (видео)

«Вскоре с гражданкой связались уже другие “специалисты” — на этот раз они представились сотрудниками государственных служб. Лжеработники сообщили, что мошенники якобы пытаются завладеть её имуществом и счетами, оформив доверенность от её имени. Женщину убедили, что единственный способ “защитить” деньги — срочно перевести их “безопасный счёт”» — сообщили в полиции.