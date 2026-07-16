В Дудинке женщина потеряла 1,4 млн рублей после звонка об установке домофона (видео)

В Красноярском крае 54-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и перевела им все свои сбережения. Ущерб составил 1, 4 млн рублей, сообщили в полиции.
По данным следствия, сначала северянке позвонил неизвестный и представился сотрудником организации по установке и обслуживанию домофонов. Под предлогом оформления заявки он выманил у женщины код из СМС.
«Вскоре с гражданкой связались уже другие “специалисты” — на этот раз они представились сотрудниками государственных служб. Лжеработники сообщили, что мошенники якобы пытаются завладеть её имуществом и счетами, оформив доверенность от её имени. Женщину убедили, что единственный способ “защитить” деньги — срочно перевести их “безопасный счёт”» — сообщили в полиции.
Спустя время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают причастных к преступлению.