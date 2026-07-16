Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Минском лисы приходят в деревню, где охотятся на птицу и кроликов

Под Минском лисы зачастили в одну из деревень за домашней птицей и кроликами.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском лисы приходят в деревню Зацень, где охотятся на птицу и кроликов. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».

Подобное специалисты связывают с изменением в поведении зверей. Теперь вместо страха перед человеков они видят в жилье гарантированный источник пищи.

— Что касается конкретно лис, то сейчас их популяция растет как за счет интенсивного развития сельского хозяйства, что формирует для них хорошую кормовую базу (и прежде всего за счет грызунов), так и снижения спроса на мех, — уточняет начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

По его словам, лиса стала неинтересной для добычи, а значит нет сдерживающих факторов для увеличения численности хищника. Специалист назвал участившиеся визиты лис в частные подворья людей закономерностью.

Повлиять на минимизацию таких визитов белорусы могут через установку крепкого забора (через сетку лиса пролезет), уборку пищевых отходов со двора, использование герметичных баков. В экстренных случаях можно обратиться в местный сельисполком.

Тем временем в Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса: «Звонили всем, кому можно».

Ранее в деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям и попала на видео: «Такого не наблюдали очень давно».

Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.