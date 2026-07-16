Под Минском лисы приходят в деревню, где охотятся на птицу и кроликов

— Что касается конкретно лис, то сейчас их популяция растет как за счет интенсивного развития сельского хозяйства, что формирует для них хорошую кормовую базу (и прежде всего за счет грызунов), так и снижения спроса на мех, — уточняет начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.