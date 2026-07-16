Под Минском лисы приходят в деревню, где охотятся на птицу и кроликов

Под Минском лисы приходят в деревню Зацень, где охотятся на птицу и кроликов. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
Подобное специалисты связывают с изменением в поведении зверей. Теперь вместо страха перед человеков они видят в жилье гарантированный источник пищи.
— Что касается конкретно лис, то сейчас их популяция растет как за счет интенсивного развития сельского хозяйства, что формирует для них хорошую кормовую базу (и прежде всего за счет грызунов), так и снижения спроса на мех, — уточняет начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.
По его словам, лиса стала неинтересной для добычи, а значит нет сдерживающих факторов для увеличения численности хищника. Специалист назвал участившиеся визиты лис в частные подворья людей закономерностью.
Повлиять на минимизацию таких визитов белорусы могут через установку крепкого забора (через сетку лиса пролезет), уборку пищевых отходов со двора, использование герметичных баков. В экстренных случаях можно обратиться в местный сельисполком.
Тем временем в Дзержинском районе сельчан напугала умирающая лиса: «Звонили всем, кому можно».
Ранее в деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям и попала на видео: «Такого не наблюдали очень давно».
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