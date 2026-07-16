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В дагестанском селе Барчхойотар заасфальтируют улицу Главную

Работы проведут на участке длиной около 500 м.

Ремонт дороги по улице Главной в селе Барчхойотар в Республике Дагестан начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы региона.

Протяженность участка составляет около 500 метров. Там планируют уложить новый асфальт. Населенный пункт находится в Новолакском районе, где всего обновят более 4 километров муниципальных дорог.

«Стоит отметить, что работа по модернизации дорожной инфраструктуры в Новолакском районе не ограничится одним годом. В дальнейшем ее планируют продолжить — за счет дальнейшего финансирования и в рамках дальнейшей реализации нацпроекта. Таким образом, системная работа по созданию современной и надежной транспортной сети остается одним из приоритетов местной власти», — добавили в администрации главы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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