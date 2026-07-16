В дагестанском селе Барчхойотар заасфальтируют улицу Главную

«Стоит отметить, что работа по модернизации дорожной инфраструктуры в Новолакском районе не ограничится одним годом. В дальнейшем ее планируют продолжить — за счет дальнейшего финансирования и в рамках дальнейшей реализации нацпроекта. Таким образом, системная работа по созданию современной и надежной транспортной сети остается одним из приоритетов местной власти», — добавили в администрации главы.