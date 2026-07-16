Красноярский край подал 1 561 заявку на премию социальных инициатив #МЫВМЕСТЕ

Подведены итоги заявочной кампании шестого сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ и участия в ней Красноярского края. Подано рекордное число проектов — 60 633 из 155 стран мира. Из нашего региона поступила 1 561 заявка. По словам руководителя краевого агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Виктора Коломийца, каждая заявка содержит инициативу, направленную на решение актуальных задач конкретной территории и поддержку нуждающихся. Проекты оценивают по их общественной значимости, возможности масштабировать. В декабре жюри назовет лучшие на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Планируется, что по традиции награждать победителей будут президент и первые лица страны. Напомним, премия запущена в 2021 году при поддержке Владимира Путина. За шесть лет поступило более 250 тысяч заявок. С прошлого года премия проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».