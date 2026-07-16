Нижегородские власти пока не планируют вводить QR-коды для продажи топлива

Ряд изменений в связи с дефицитом топлива в Нижегородской области уже действует. Так, на заправках «Лукойл», «Татнефть» и «Газпромнефть» действуют лимиты на отпуск бензина в одни руки. Кроме того, в крупных сетях введена продажа топлива по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Нижегородцы сообщают, что такая система помогла уменьшить очереди, которые ранее растягивались на несколько километров и отнимали у водителей много времени. Для отслеживания количества бензина на АЗС в регионе запустили интерактивную карту.