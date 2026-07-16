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В Волгограде иномарка влетела в автобусную остановку: есть пострадавшие

Девушка на «Шевроле» не уступила дорогу «Субару» на проспекте Ленина.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП, на несколько часов парализовавшее движение на проспекте Ленина, случилось 15 июля 2026 года в Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении с проспектом Металлургов. Около 13.15 иномарка на полной скорости влетела в остановку общественного транспорта. Только чудом обошлось без жертв — люди отскочили в сторону. В больницу попал один пострадавший — водитель «Субару», рассказали в полиции региона.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что ехавшая на «Шевроле Авео» 20-летняя девушка не пропустила «Субару», поворачивая налево. В итоге вторую машину отбросило на тротуар и в остановку. Павильон — вдребезги. Но последствия могли быть куда страшнее. Обстоятельства ДТП уточняются.