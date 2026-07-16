В Волгограде иномарка влетела в автобусную остановку: есть пострадавшие

Серьезное ДТП, на несколько часов парализовавшее движение на проспекте Ленина, случилось 15 июля 2026 года в Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении с проспектом Металлургов. Около 13.15 иномарка на полной скорости влетела в остановку общественного транспорта. Только чудом обошлось без жертв — люди отскочили в сторону. В больницу попал один пострадавший — водитель «Субару», рассказали в полиции региона.