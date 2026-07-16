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Прикамское отделение «Справедливой России» регистрирует кандидатов на выборы в Госдуму РФ

Представители политической партии «Социалистическая политическая партия Справедливая Россия» подали в избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение в депутаты Государственной Думы РФ. Об этом сообщается в соцсетях краевого избиркома.

Представители политической партии «Социалистическая политическая партия Справедливая Россия» подали в избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение в депутаты Государственной Думы РФ. Об этом сообщается в соцсетях краевого избиркома.

По одномандатному избирательному округу № 62 (пермский) партию представит Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны». В чусовском округе № 63 за мандат поборется действующий депутат краевого Законодательного собрания Андрей Кобелев. Руководитель региональной партийной ячейки «справедливороссов» Вероника Куликова выдвинулась по округу № 64 (Кунгурский), а доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения медицинской академии им. Е. А. Вагнера Юрий Уточкин — по округу № 65 (Кудымкарский).

Выдвижение кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ продлится до 22 июля включительно.

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