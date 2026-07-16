Минприроды Прикамья прокомментировало появление лисят у жилых домов

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края прокомментировало сайту perm.aif.ru появление трёх лисят вблии жилых домов.
9 июля в соцсетях появились фото трёх лисят в Чусовом на улице Космонавтов. Они прятались в траве неподалёку от жилых домов. Взрослых особей рядом не было. Горожане предположили, что это одна семья.
В краевом минприроды сайту perm.aif.ru пояснили: появление диких животных в черте города — не редкость. Обычно самки выбирают такие места для выращивания потомства из-за доступной еды и безопасных укрытий.
«Сами по себе здоровые лисята агрессии к человеку не проявляют и прямой угрозы не несут. Они могут быть любопытны, но стараются избегать прямого контакта», — объяснили в ведомстве.
Однако специалисты напомнили, что при встрече с ними нельзя пытаться их трогать, ловить или кормить — это нарушает естественное поведение животных. Лучшее, что можно сделать, — соблюдать дистанцию и наблюдать со стороны.