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В Немане с директора строительной компании взыскали ущерб по делу о мошенничестве

Подрядчик вернул более 4,9 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

С предпринимателя, осуждённого за мошенничество при исполнении муниципального контракта в Немане, взыскали более 4,9 млн рублей ущерба. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает прокуратура Калининградской области.

В 2025 году суд признал генерального директора фирмы, выполнявшей муниципальный контракт в Неманском муниципальном округе, виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что в 2019 году при выполнении контракта на благоустройство центральной части Немана руководитель компании предоставил заказчику фиктивные документы и таким способом похитил бюджетные средства.

В ходе рассмотрения уголовного дела суд удовлетворил иск прокурора о взыскании причиненного ущерба. Сумма составила более 4,9 млн рублей.

В Калининградской области подрядчик получил контракт на дороги и компенсацию по фиктивным документам.