В Немане с директора строительной компании взыскали ущерб по делу о мошенничестве

В 2025 году суд признал генерального директора фирмы, выполнявшей муниципальный контракт в Неманском муниципальном округе, виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что в 2019 году при выполнении контракта на благоустройство центральной части Немана руководитель компании предоставил заказчику фиктивные документы и таким способом похитил бюджетные средства.