Получают ли алматинцы вознаграждение за сообщения о нарушении ПДД в полицию

"Законодательно эта норма пока не утверждена, но мы выражаем чрезмерную благодарность таким гражданам за их активную гражданскую позицию. Это значит, человеку небезразлична безопасность в городе, где он живет. Очень важно, чтобы данному примеру следовали все.
Иногда, конечно, доходит и до смешных случаев. Но лучше нам разобраться в каждом случае индивидуально. Есть много ресурсов, откуда можно обращение подать — не просто звонок в 102, можно сфотографировать и онлайн отправить через E-otinish.
Скоро полиция Алматы запустит единый номер для удобства граждан, куда они в любое время дня и ночи могут отправить не только о нарушении ПДД, но даже и о подозрительном соседе, который появился на площадке — это моментальное реагирование", — сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Единый номер запустят в течение недели, уточнили в полиции мегаполиса. «Касательно поощрения — такая норма не утверждена, но хотелось бы, как это делают в развитых странах», — добавила Салтанат Азирбек.