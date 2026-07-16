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Получают ли алматинцы вознаграждение за сообщения о нарушении ПДД в полицию

На брифинге РСК официального представителя ДП Алматы спросили, существует ли поощрение для алматинцев, которые сообщают о нарушениях ПДД, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

"Законодательно эта норма пока не утверждена, но мы выражаем чрезмерную благодарность таким гражданам за их активную гражданскую позицию. Это значит, человеку небезразлична безопасность в городе, где он живет. Очень важно, чтобы данному примеру следовали все.

Иногда, конечно, доходит и до смешных случаев. Но лучше нам разобраться в каждом случае индивидуально. Есть много ресурсов, откуда можно обращение подать — не просто звонок в 102, можно сфотографировать и онлайн отправить через E-otinish.

Скоро полиция Алматы запустит единый номер для удобства граждан, куда они в любое время дня и ночи могут отправить не только о нарушении ПДД, но даже и о подозрительном соседе, который появился на площадке — это моментальное реагирование", — сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Единый номер запустят в течение недели, уточнили в полиции мегаполиса. «Касательно поощрения — такая норма не утверждена, но хотелось бы, как это делают в развитых странах», — добавила Салтанат Азирбек.