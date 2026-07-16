Как аномальную жару превратить в праздник, показали в Шымкенте: видео «разрывает» Казнет

В эти дни город спасают от аномальной жары аэрацией — спецтехника передвигается по улицам и распыляет воду по растениям, дорогам и общественным пространствам.
Полицейские Шымкента не остались в стороне. Во-первых, они принимают участие в сопровождении колонн спецтехники. Во-вторых, они устроили настоящий праздник на одной из детских площадок. Под брызги воды визжащим от восторга детям раздавали мороженое, взрослым — воду. На источающем позитив видео видно, что стражи порядка рады происходящему не меньше детей. Они не только угостили детвору, но и проявили внимание: кому-то выжимали футболки, кому-то поправляли обувь, кому-то устроили фотосессию с полицейской техникой.
Присутствовавшие взрослые тоже с удовольствием приняли участие в происходящем.
«В летнюю жару сотрудники полиции Шымкента подарили детям во дворах многоэтажных жилых домов особое настроение. Раздавали мороженое, жителям раздали памятки о безопасности и холодную воду. Специальная техника поливала детскую площадку водой, малыши резвились и освежались от жары. Безопасность не измеряется только порядком на дороге. Она начинается с заботы о людях, доброты и сострадания к обществу», — говорится в подписи к видео.
Видео набрало десятки тысяч просмотров и лайков. Пользователи благодарят власти и полицию за такие меры.
Люди добрые, отзывчивые. Шымкентские братья, вы тигры. Аким показал нам что-то, чего мы не видели в течение 30 лет, спасибо. Побольше таких людей, вот кому можно подражать. Моменты, которые согревают сердце! Мир, чистое небо, детский смех — это СЧАСТЬЕ. Тысячи благодарностей команде организаторов. Цитирую слова одного агашки: «Какие люди живут в Шымкенте? — От души люди живут в Шымкенте!» Вы даже не представляете, какой праздник вы им устроили, это запомнится на всю жизнь. Завидуем молча, эмоции при себе, пожалуйста. Этого не было в истории Шымкента. Это будет незабываемое лето. Красавцы! Молодцы спецслужбы Шымкента, другие города, берите пример. Я тоже так хочу! И нет лучше города, чем наш Шымкент. Самые добрые люди в Шымкенте живут. Шымкент — номер один в Казахстане. Моя душа — Шымкент. Ребята — красавчики. Спасибо вам большое! Детям радости столько доставили! Да-да, снова Шымкент.
Ранее аким Шымкента рассказал и показал, как в период сильной жары «поливают» город. Отметим, что сегодня, 16 июля, в Шымкенте зарегистрирована температура воздуха +41. 18 июля ожидается до +46…+48°С.