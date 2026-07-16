Как аномальную жару превратить в праздник, показали в Шымкенте: видео «разрывает» Казнет

Люди добрые, отзывчивые. Шымкентские братья, вы тигры. Аким показал нам что-то, чего мы не видели в течение 30 лет, спасибо. Побольше таких людей, вот кому можно подражать. Моменты, которые согревают сердце! Мир, чистое небо, детский смех — это СЧАСТЬЕ. Тысячи благодарностей команде организаторов. Цитирую слова одного агашки: «Какие люди живут в Шымкенте? — От души люди живут в Шымкенте!» Вы даже не представляете, какой праздник вы им устроили, это запомнится на всю жизнь. Завидуем молча, эмоции при себе, пожалуйста. Этого не было в истории Шымкента. Это будет незабываемое лето. Красавцы! Молодцы спецслужбы Шымкента, другие города, берите пример. Я тоже так хочу! И нет лучше города, чем наш Шымкент. Самые добрые люди в Шымкенте живут. Шымкент — номер один в Казахстане. Моя душа — Шымкент. Ребята — красавчики. Спасибо вам большое! Детям радости столько доставили! Да-да, снова Шымкент.