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В Самарской области МВД отменит штрафы за парковку, полученные в очереди за бензином

Региональные подразделения Госавтоинспеции МВД России будут отменять постановления о штрафах за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена», если водитель оказался в очереди на АЗС. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 15 июля, в своем канале в «Макс».

Источник: Volga News

«В случае обращений граждан, в отношении которых вынесены постановления о назначении административного наказания за аналогичные правонарушения в области дорожного движения, по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости», — говорится в сообщении.

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