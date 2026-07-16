Стало известно, кто из омичей получит прибавку к пенсии в августе

По ее словам, работающим пенсионерам проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов в 2025 году. Размер прибавки будет зависеть от заработка, стажа работы и количества пенсионных баллов. Согласно законодательству, в расчет могут включить не более трех пенсионных баллов.