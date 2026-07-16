Стало известно, кто из омичей получит прибавку к пенсии в августе

Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«С 1 августа 2026 года отдельные категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат или перерасчет отдельных доплат. Среди таких категорий — работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем и другие», — цитирует Татьяну Голубеву РИА «Новости».
По ее словам, работающим пенсионерам проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов в 2025 году. Размер прибавки будет зависеть от заработка, стажа работы и количества пенсионных баллов. Согласно законодательству, в расчет могут включить не более трех пенсионных баллов.
Как отметила специалист, накопительная пенсия в августе увеличится на 17,3%, а для получателей срочной пенсионной выплаты повышение составит 19,3%. Кроме того, увеличение фиксированной выплаты к пенсии предусмотрено для пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет.
Голубева сообщила, что гражданам, которым впервые установили I группу инвалидности, также увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза и назначат надбавку на уход. Если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату после достижения 80-летнего возраста, повторное увеличение не предусмотрено.
Напомним, ранее заявлено, что в 2027 году в России будут повышены все виды пенсий, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране.