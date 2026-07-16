Нижегородцы выбирают северную романтику этим летом

«Отдаленные территории привлекают нижегородских путешественников уникальной природой и богатой историей. При этом им важно сохранить свои цифровые привычки: оставаться на связи с родными, делиться впечатлениями по видеосвязи или ориентироваться по онлайн-картам. Наша техническая служба активно развивает связь даже там, где туристы только начинают прокладывать маршруты: запустили связь в амурской тайге, добавили скоростей 4G в аэропорту Нерюнгри, модернизировали сеть в Мурманской области, чтобы еще больше нижегородцев смогли совместить северную экзотику и привычный цифровой комфорт», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.