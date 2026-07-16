За травму ребенка в ардатовской школе администрация выплатит 150 тысяч рублей

Администрация Ардатовского округа Нижегородской области выплатит 150 тыс. руб. компенсации за лечение ребенка, травмированного в пришкольном лагере. В 2023 году девочка наткнулась глазом на металлический крючок вешалки в гардеробе и повредила верхнее веко, сообщили в Ардатовском райсуде.