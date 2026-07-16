Красноярский край вошел в число регионов с низкой преступностью

Красноярский край оказался среди регионов, где за первые шесть месяцев 2026 года преступления фиксировали реже всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД России.
Всего за полгода в стране зарегистрировали более 788 тыс. преступлений. В среднем по России это почти 54 преступления на 10 тыс. жителей.
Самые высокие показатели зафиксировали на Алтае, в Карелии и Сахалинской области. На Алтае зарегистрировали 82,4 преступления на 10 тыс. жителей, что более чем в 1,5 раза выше среднего уровня по стране. В Карелии показатель составил 79,3, в Сахалинской области 78,8. Также в число регионов с высоким уровнем преступности вошли Чукотка, Кировская, Архангельская и Томская области.
Реже всего преступления фиксировали в Калмыкии, Чечне и Дагестане. В список регионов с низкими показателями также попали Ингушетия, Вологодская область, Адыгея, Красноярский край и Кабардино-Балкария.