Красноярский край вошел в число регионов с низкой преступностью

Самые высокие показатели зафиксировали на Алтае, в Карелии и Сахалинской области. На Алтае зарегистрировали 82,4 преступления на 10 тыс. жителей, что более чем в 1,5 раза выше среднего уровня по стране. В Карелии показатель составил 79,3, в Сахалинской области 78,8. Также в число регионов с высоким уровнем преступности вошли Чукотка, Кировская, Архангельская и Томская области.