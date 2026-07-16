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В Калининграде отыскали 10-летнего мальчика, который пропал днем ранее

О результатах поиска сообщает полиция области.

В Калининграде отыскали 10-летнего мальчика, который пропал 15 июля. Ребенок найден живым, сообщает пресс-служба областного УМВД утром 16 июля. Подробности не сообщаются.

Напомним, мальчик около суток назад ушел из дома на улице Батальной и пропал. Его искали родные, полиция и волонтеры. Предстоит выяснить, где ночевал мальчик.

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