В Калининграде отыскали 10-летнего мальчика, который пропал днем ранее

В Калининграде отыскали 10-летнего мальчика, который пропал 15 июля. Ребенок найден живым, сообщает пресс-служба областного УМВД утром 16 июля. Подробности не сообщаются.
Напомним, мальчик около суток назад ушел из дома на улице Батальной и пропал. Его искали родные, полиция и волонтеры. Предстоит выяснить, где ночевал мальчик.
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