Около 8 тысяч выпускников колледжей уже трудоустроены в Хабаровском крае

Все они закончили обучение в средне-специальных учебных заведениях в этом году, и почти 90% из них уже нашли себе работу в Хабаровском крае. Кроме того, свыше 750 молодых специалистов, завершивших обучение по программе «Профессионалитет», пришли работать на крупнейшие предприятия региона. К слову, они могут начинать работать на производстве с третьего курса. По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, такая ситуация — результат налаженного взаимодействия между местными учебными заведениями и предприятий. «Таких показателей трудоустройства, когда выпускники сразу выходят на работу буквально из-за парты, удалось достичь за счет системы, которую мы выстроили в крае. Подход “образование — реальной экономике” предполагает постоянно тесное взаимодействие с работодателями. Еще на первых курсах ребята знают, куда пойдут работать. Наши колледжи и техникумы тесно взаимодействуют с предприятиями, больницами, школами и другими структурами, совместно определяя востребованные профессии, обновляя программы и создавая современные мастерские и центры компетенций», — заявил Дмитрий Демешин. Также глава региона добавил, что для закрепления молодых специалистов в Хабаровском крае недостаточно одного качественного образования и гарантий трудоустройства. По его словам, также большое значение имеют возможности для профессионального роста, достойная зарплата и стабильность в работе. Для этого краевые власти поддерживают местные предприятия, чтобы у них появлялось больше рабочих мест для молодежи и денег для выплаты хороших зарплат своим сотрудникам.