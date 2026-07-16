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Родителям из Нижегородской области объяснили, как получить компенсацию за лагерь

Для возврата средств за летний лагерь учреждение должно иметь лицензию на образовательную деятельность.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородцам напомнили, что часть денег за летний лагерь можно вернуть. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, родители могут оформить налоговый вычет и компенсировать часть расходов на путёвку, если у лагеря есть лицензия на образовательную деятельность. Вернуть деньги можно и за спортивные сборы — при условии, что организатор включён в реестр Минспорта. Если ребёнок отдыхал в санатории и получал лечение, эти расходы также учитываются при оформлении вычета.

Подать документы можно через работодателя, в налоговой инспекции или онлайн — через личный кабинет на сайте ФНС.

Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, что более 150 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижегородской области в 2026 году.