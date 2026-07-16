Родителям из Нижегородской области объяснили, как получить компенсацию за лагерь

По его словам, родители могут оформить налоговый вычет и компенсировать часть расходов на путёвку, если у лагеря есть лицензия на образовательную деятельность. Вернуть деньги можно и за спортивные сборы — при условии, что организатор включён в реестр Минспорта. Если ребёнок отдыхал в санатории и получал лечение, эти расходы также учитываются при оформлении вычета.