Родителям из Нижегородской области объяснили, как получить компенсацию за лагерь

Нижегородцам напомнили, что часть денег за летний лагерь можно вернуть. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX.
По его словам, родители могут оформить налоговый вычет и компенсировать часть расходов на путёвку, если у лагеря есть лицензия на образовательную деятельность. Вернуть деньги можно и за спортивные сборы — при условии, что организатор включён в реестр Минспорта. Если ребёнок отдыхал в санатории и получал лечение, эти расходы также учитываются при оформлении вычета.
Подать документы можно через работодателя, в налоговой инспекции или онлайн — через личный кабинет на сайте ФНС.
Ранее сайт pravda-nn.ru рассказывал, что более 150 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижегородской области в 2026 году.