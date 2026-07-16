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Почву с превышением цинка в 2000 раз нашли в Ростовской области

Секреты выживания: ученые узнали, как микроорганизмы адаптируются в загрязненных почвах.

Источник: Комсомольская правда

Ученые ЮФУ в Ростове-на-Дону выяснили, какие микроорганизмы способны выживать в почве, загрязненной тяжелыми металлами. В частности, специалисты исследовали участки в районе бывшего озера Сорное в пойме реки Северский Донец в Каменске-Шахтинском.

— С 1950 годов до середины 1990 годов это место являлось шламонакопителем для сточных вод химического завода, из-за чего содержание цинка в почве на этой территории оказалось в 2000 раз выше нормы, — говорится в публикации на сайте вуза.

Во время исследования выяснили, что длительное загрязнение запустило естественный отбор среди микроорганизмов, «заменяя слабых на сильных».

Например, археи, живущие в чистых почвах, оказались слишком чувствительными к загрязнению. Доминировать при этом начали комаммокс-бактерии, геномы которых содержат гены, отвечающие за выведение тяжелых металлов из клетки. Такие микроорганизмы устойчивы к токсичной среде.

Работа ученых ЮФУ имеет большое значение для решения глобального загрязнения плодородных земель тяжелыми металлами.

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