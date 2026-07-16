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Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области

Жителей просят не приближаться к обломкам БПЛА.

Источник: Время

Режим «Беспилотная опасность» отменен на территории Нижегородской области 16 июля. Об этом сообщает региональное РС ЧС.

Жителей призывают не приближаться к обломкам БПЛА при их обнаружении. Необходимо вызвать спецслужбы по телефону 112.

Ранее были отменены ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода.

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