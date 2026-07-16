Бессонница и головные боли указали на смертельно опасное заболевание у кузбассовца

77-летний мужчина долгое время жаловался на усталость, снижение работоспособности, частые боли в голове и проблемы со сном. Эти симптомы казались неспецифическими, и он не придавал им значения. Однако обследование в ККДЦ им. И. А. Колпинского показало: причина — злокачественная опухоль толстого кишечника.