Госуслуги прислали волгоградцу штраф за пристёгнутый ремень безопасности

Ранее vlg.aif.ru рассказывал и вовсе нелепую историю: пожилой волгоградке пришёл на портале Госуслуг штраф за превышение скорости притом, что она много лет назад продала свой автомобиль, а тот, что указан в постановлении, и вовсе никогда ей не принадлежал.