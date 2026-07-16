Госуслуги прислали волгоградцу штраф за пристёгнутый ремень безопасности

Водитель из Волгограда получил штраф за непристёгнутый ремень безопасности через портал Госуслуг. К постановлению был приложен снимок с камеры видеофиксации. На нём действительно был запечатлён молодой человек за рулём. Однако ремень был пристёгнут.
Снимок сделала камера видеофиксации на улице Евгения Рогова на пересечении с улицей Лесомелиоративной. В полиции уже подтвердили, что отменят ошибочное постановление, если факт нарушения не подтвердится, сообщает v1.ru. Но сначала водителю придётся вступить в переписку с центром автофиксации административных правонарушений.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал и вовсе нелепую историю: пожилой волгоградке пришёл на портале Госуслуг штраф за превышение скорости притом, что она много лет назад продала свой автомобиль, а тот, что указан в постановлении, и вовсе никогда ей не принадлежал.
В ситуации разбирался волгоградский омбудсмен.