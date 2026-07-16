В Красноярском крае 169 заведений готовили блюда без документов

С начала 2026 года в Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили 169 кафе, которые использовали для приготовления блюд продукты неизвестного происхождения. В пресс-службе ведомства сообщили, что некоторые рестораны имели ветеринарные документы только на часть животноводческой продукции, а другие вовсе их не оформляли.