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В Красноярском крае 169 заведений готовили блюда без документов

В Красноярском крае с начала года выявлено 169 точек общепита, работающих с продукцией неизвестного происхождения.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили 169 кафе, которые использовали для приготовления блюд продукты неизвестного происхождения. В пресс-службе ведомства сообщили, что некоторые рестораны имели ветеринарные документы только на часть животноводческой продукции, а другие вовсе их не оформляли.

Только за первые два месяца лета в нарушители попали столовая «Дарья» в Назарове, бистро «Вкусное место» в Шарыпове, столовая МКК в поселке Шушенское, кафе «Шаурма» и «Жар-птица» в поселке Курагино.

Все предприниматели получили предостережения. Кроме того, восьмерых нарушителей, которые уже получали замечания, ждут в суде.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае завели уголовное дело против 46-летнего жителя села Атаманово за вовлечение сына в опасное для его жизни занятие.