На пляжах много отдыхающих: погода на калининградском побережье 16 июля

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +19 °C, на море тишина и много людей. Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +19 °C, воздуха +22 °C. Волнения нет. Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +17−18 °C, но есть места, где попрохладнее — около +16 °C. Ветер северный, штиль. Спасатель отмечает, что на пляже очень много отдыхающих. Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +17−18 °C, волн нет, штиль.