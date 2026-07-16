Госдума отменит 28 штрафов: что изменится для волгоградцев

Предлагается не штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор проверяет их по базе, а также за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации. Отменят и штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки.