Госдума отменит 28 штрафов: что изменится для волгоградцев

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов, которые могут коснуться и жителей Волгограда. Отменить хотят санкции за отсутствие документов, которые можно проверить по базам. Об этом рассказал вице-президент ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.
Предлагается не штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор проверяет их по базе, а также за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации. Отменят и штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки.
«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — пояснил Дмитрий Хрулев.
Если инициативу одобрят, изменения вступят в силу с января 2027 года. До этого момента водителям стоит по-прежнему возить с собой документы и следить за регистрацией по месту жительства, чтобы не получить штраф по действующим правилам, — пишет «Прайм».
Ранее сообщалось, что с осени подорожает ОСАГО.