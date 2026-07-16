Почти треть офисных работников ссорятся из-за кондиционеров

В России 28% офисных сотрудников рассказали о конфликтах в коллективах из-за кондиционеров. Об этом говорится в опросе SuperJob.
Большинство респондентов, 57%, заявили, что споров из-за температуры в офисе у них не бывает. Еще 15% сообщили, что в их офисах вообще нет климатической техники. Чаще всего о конфликтах из-за кондиционеров рассказывали женщины. Среди них такие ситуации отметили 32%, среди мужчин 22%.
Также чаще спорят из-за температуры сотрудники старше 45 лет. О таких перепалках сообщили 35% участников этой возрастной группы. Среди работников с высшим образованием конфликты из-за кондиционеров бывают у 29%, со средним профессиональным образованием у 26%. Уровень дохода тоже влияет на частотность споров — о подобных конфликтах рассказывали сотрудники с доходом от 150 тыс. рублей в месяц. Среди них такие ситуации отметили 36% опрошенных.
Опрос проводили с 22 мая по 11 июня 2026 года во всех округах России. В нем приняли участие 1600 экономически активных офисных сотрудников старше 18 лет из 388 населенных пунктов.
(Фото: magnific.com).