Почти треть офисных работников ссорятся из-за кондиционеров

Также чаще спорят из-за температуры сотрудники старше 45 лет. О таких перепалках сообщили 35% участников этой возрастной группы. Среди работников с высшим образованием конфликты из-за кондиционеров бывают у 29%, со средним профессиональным образованием у 26%. Уровень дохода тоже влияет на частотность споров — о подобных конфликтах рассказывали сотрудники с доходом от 150 тыс. рублей в месяц. Среди них такие ситуации отметили 36% опрошенных.