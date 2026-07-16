Технологии для долголетия планируют внедрить в России к 2030 году

Разработкой и внедрением биомедицинских технологий для здорового долголетия, в числе которых биопечать, займутся Минобрнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство вместе с Роспотребнадзором и региональными структурами, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.
Поручено внедрить такие наукоемкие технологии, которые были бы направлены на современные молекулярно-генетические методы диагностики и мониторинга течения заболеваний.
Уже в 2027 году госструктуры должны будут направить первый доклад об успехах. Отчитываться предстоит ежегодно.
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