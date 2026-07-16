В Красноярске по сообщениям горожан задержали более 80 нетрезвых водителей

С начала года жители Красноярска более 250 раз сообщали в Госавтоинспекцию о водителях, которые могли находиться за рулем в состоянии опьянения. Благодаря этим обращениям сотрудники полка ДПС задержали более 80 нетрезвых автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в городе работает круглосуточный телефон «Синяя линия» — 263−10−19. По нему можно сообщить о подозрительном поведении водителя на дороге. Поводом для звонка может стать неуверенное или опасное вождение, признаки алкогольного или наркотического опьянения, а также ситуация, когда человек в нетрезвом состоянии садится за руль. Напомним, что более 60 автомобилей конфисковали у красноярских водителей за пьяную езду;