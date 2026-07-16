Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На телефон доверия калининградской таможни за полгода поступило 5 звонков — все приняты к рассмотрению

В первом полугодии 2026 года на телефон доверия Калининградской областной таможни поступило пять сообщений.

Источник: Kaliningradnews

Большая часть из них представляла собой не жалобы, а предложения по совершенствованию деятельности таможенных органов. Каждое обращение приняли к рассмотрению.

Телефон доверия работает круглосуточно по номеру 8 (4012) 609−355. Он предназначен для выявления, предупреждения и пресечения коррупционных проявлений, конфликта интересов и нарушений среди должностных лиц таможни. Звонящему необходимо представиться, оставить контактный телефон и адрес для получения ответа. Конфиденциальность гарантируется.

Вся информация немедленно передаётся руководству таможни, а при выявлении возможных нарушений проводится проверка.