На телефон доверия калининградской таможни за полгода поступило 5 звонков — все приняты к рассмотрению

Большая часть из них представляла собой не жалобы, а предложения по совершенствованию деятельности таможенных органов. Каждое обращение приняли к рассмотрению.
Телефон доверия работает круглосуточно по номеру 8 (4012) 609−355. Он предназначен для выявления, предупреждения и пресечения коррупционных проявлений, конфликта интересов и нарушений среди должностных лиц таможни. Звонящему необходимо представиться, оставить контактный телефон и адрес для получения ответа. Конфиденциальность гарантируется.
Вся информация немедленно передаётся руководству таможни, а при выявлении возможных нарушений проводится проверка.