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В Гурьевске задержан мужчина за кражу золотых украшений на 127 тыс. рублей из квартиры

Прокуратура Гурьевского района поддержала ходатайство следствия об аресте 37-летнего жителя Калининграда, ранее судимого за.

Источник: Kaliningradnews

аналогичные преступления.

Его обвиняют в краже золотых изделий из квартиры на Рижском бульваре в Гурьевске. Инцидент произошёл 7 июля: злоумышленник подобрал ключ к входной двери и похитил украшения. Ущерб составил 127 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Суд заключил мужчину под стражу до 8 сентября 2026 года. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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