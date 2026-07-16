В Гурьевске задержан мужчина за кражу золотых украшений на 127 тыс. рублей из квартиры

аналогичные преступления.
Его обвиняют в краже золотых изделий из квартиры на Рижском бульваре в Гурьевске. Инцидент произошёл 7 июля: злоумышленник подобрал ключ к входной двери и похитил украшения. Ущерб составил 127 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Суд заключил мужчину под стражу до 8 сентября 2026 года. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
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