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Сергей Собянин рассказал, каким станет стадион «Крылья Советов» после обновления

Его возвели в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». Долгие годы это место было популярным у жителей района для занятий спортом.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Принято решение о подготовке проекта реконструкции и развития стадиона «Крылья Советов». Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Главное футбольное поле оборудуем искусственным покрытием и подогревом, теплыми раздевалками и вместительными трибунами для зрителей. Вокруг поля будет беговая дорожка, за воротами — воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО. Сделаем многофункциональную спортплощадку с катком и хоккейной коробкой, скейт-парк, корты для падела. Восстановим место для игры в городки. Отремонтируем центр игровых видов спорта, танцевальный центр, обновим грунтовые теннисные корты», — написал мэр Москвы.

В парадной части стадиона восстановят зону отдыха с фонтаном. На территории появится павильон проката с кафе и раздевалками. Работы планируется провести в 2027—2028 годах.

В результате обновленный стадион «Крылья Советов» станет мультиспортивным пространством для занятий разными дисциплинами и проведения семейного досуга, центром притяжения жителей Соколиной Горы.

Стадион «Крылья Советов», расположенный в районе Соколиная Гора Восточного административного округа по адресу: проспект Буденного, владение 17а, был построен в 1934 году для работников авиационного завода «Салют». Долгие годы он также был популярным местом у жителей района для занятий спортом.

Последние десятилетия спортивное сооружение принадлежало различным организациям. Собственники искали направления его дальнейшего использования, рассматривая разные варианты. При этом инфраструктура стадиона приходила в упадок.

В 2024 году Правительство Москвы выкупило имущественный комплекс стадиона «Крылья Советов», что открыло возможность сохранить спортивное назначение объекта.

Предполагается, что в ходе реконструкции на стадионе восстановят ранее существовавшие спортивные зоны и создадут новые.

Ранее Правительство Москвы реализовало проекты возрождения исторических стадионов «Авангард» в Перове, «Локомотив» в Люблине, «Москвич» в Текстильщиках, «Металлург» в Басманном районе и ряда других.

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