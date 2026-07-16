Сергей Собянин рассказал, каким станет стадион «Крылья Советов» после обновления

«Главное футбольное поле оборудуем искусственным покрытием и подогревом, теплыми раздевалками и вместительными трибунами для зрителей. Вокруг поля будет беговая дорожка, за воротами — воркаут-площадки и площадки для сдачи норм ГТО. Сделаем многофункциональную спортплощадку с катком и хоккейной коробкой, скейт-парк, корты для падела. Восстановим место для игры в городки. Отремонтируем центр игровых видов спорта, танцевальный центр, обновим грунтовые теннисные корты», — написал мэр Москвы.