Хегсет вводит обязательный тест на тестостерон для военных США

Ранее, в июне, Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) пересмотрели инструкции к препаратам для заместительной терапии тестостероном. Из документа исключили данные о том, что безопасность и эффективность такого лечения для мужчин с возрастным снижением гормона не доказаны.