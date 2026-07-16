Хегсет вводит обязательный тест на тестостерон для военных США

Обращение главы Пентагона появилось в его аккаунте в соцсети X.
«Научно доказано, что с возрастом уровень тестостерона естественным образом часто снижается <…> Скрининг станет частью ежегодного тестирования военнослужащих в возрасте 30 лет и старше», — пояснил он.
При этом военные младше 30 лет тоже могут пройти проверку, если подадут заявку. Тем, у кого врачи обнаружат дефицит тестостерона, предложат добровольную терапию. Решение о ее начале каждый принимает сам.
«Речь идет не об искусственном улучшении, а о восстановлении и оптимизации ваших естественных возможностей, защите вашего долголетия и обеспечении необходимой биологической основы для поддержания боеспособности», — подчеркнул Пит Хегсет.
Ранее, в июне, Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) пересмотрели инструкции к препаратам для заместительной терапии тестостероном. Из документа исключили данные о том, что безопасность и эффективность такого лечения для мужчин с возрастным снижением гормона не доказаны.