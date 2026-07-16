ЧОП в Комсомольске на Амуре работал с нарушениями

Проверка показала, что у некоторых охранников отсутствовали личные карточки частного охранника, подтверждающие их статус и право выполнять охранные функции. Также зафиксировано, что часть персонала не была ознакомлена с должностными инструкциями, обязательными для исполнения при несении службы.